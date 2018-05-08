В Казани ограничат движение у площади Тысячелетия и на Ленинской дамбе

С 04.00 12 мая до 05.00 14 мая движение перекроют на проезжей части площади Тысячелетия и на Ленинской дамбе на участке от Чистопольской до улицы Ташаяк. Ограничения связаны с ремонтом верхнего слоя дорожного покрытия.

Полное закрытие движения будет организовано в направлении центра города. Движение на участке от ул. Ташаяк до Чистопольской (в направлении к Московскому району) будет работать в обычном режиме.

Автомобилистов просят быть внимательными, следовать временным дорожным знакам и заранее прокладывать маршрут.

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