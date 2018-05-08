До Кыштыма и обратно: ко Дню Победы ветеранов-железнодорожников прокатили на ретропоезде

Накануне Дня Победы, 8 мая, 100 тружеников тыла и ветеранов труда Южно-Уральской железной дороги отправились на ретропоезде по маршруту Челябинск Кыштым — Челябинск.

По традиции перед отправлением на площадке музея железнодорожной техники на станции Челябинск прошел торжественный митинг с возложением венков к Мемориалу боевой и трудовой славы магистрали и монументу «Два танка», а также праздничный концерт.

Состав из трёх вагонов повёз настоящий паровоз, работающий на угле. Правда, выпущен он был уже после войны — в 50-е годы. Как отметил директор музея истории ЮУЖД Егор Казаков, для железнодорожников паровоз — один из символов Великой Победы. В годы войны по рельсам на Южный Урал эвакуировали целые предприятия, а после отсюда везли на фронт военную технику.

— Этот паровоз Л4429 или «лебедянка» (по фамилии главного конструктора Лебедянского) — одна из самых совершенных машин паровозостроения. После уже перешли на тепловозную тягу, — рассказал Егор Казаков. — В военное время основной машиной были паровозы серии «Э». Один их них есть у нас в музее. Они могли работать на угле, мазуте, дровах… Всё, что хорошо горит — всё шло в топку паровоза. Вы не поверите, но были случаи, когда их топили сушёной рыбой!

Вагоны-купе, в которые посадили ветеранов, в отличие от паровоза — современные, комфортабельные, не то что деревянные с керосиновыми светильниками, которые были в военные годы.