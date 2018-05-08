Ещё
До Кыштыма и обратно: ко Дню Победы ветеранов-железнодорожников прокатили на ретропоезде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

До Кыштыма и обратно: ко Дню Победы ветеранов-железнодорожников прокатили на ретропоезде 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Накануне Дня Победы, 8 мая, 100 тружеников тыла и ветеранов труда Южно-Уральской железной дороги отправились на ретропоезде по маршруту Челябинск — Кыштым — Челябинск.
По традиции перед отправлением на площадке музея железнодорожной техники на станции Челябинск прошел торжественный митинг с возложением венков к Мемориалу боевой и трудовой славы магистрали и монументу «Два танка», а также праздничный концерт.
Состав из трёх вагонов повёз настоящий паровоз, работающий на угле. Правда, выпущен он был уже после войны — в 50-е годы. Как отметил директор музея истории ЮУЖД Егор Казаков, для железнодорожников паровоз — один из символов Великой Победы. В годы войны по рельсам на Южный Урал эвакуировали целые предприятия, а после отсюда везли на фронт военную технику.
— Этот паровоз Л4429 или «лебедянка» (по фамилии главного конструктора Лебедянского) — одна из самых совершенных машин паровозостроения. После уже перешли на тепловозную тягу, — рассказал Егор Казаков. — В военное время основной машиной были паровозы серии «Э». Один их них есть у нас в музее. Они могли работать на угле, мазуте, дровах… Всё, что хорошо горит — всё шло в топку паровоза. Вы не поверите, но были случаи, когда их топили сушёной рыбой!
Вагоны-купе, в которые посадили ветеранов, в отличие от паровоза — современные, комфортабельные, не то что деревянные с керосиновыми светильниками, которые были в военные годы.
74.ru: последние новости
«Деньги — каждому третьему»: сколько ветеранов на Южном Урале и как их поддерживают «Остались без парковки и детской площадки»: во дворе на ЧМЗ «воткнут» десятиэтажку В Челябинске после отравления горожан салатами проверят все магазины «Лента»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК897
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»204
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом426
Пока вы спали: безопасность Крымского моста «снимут» с подрядчика9
Главным событием для рубля станет 12 мая47
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:31
Звезда «Дома-2» разоблачила свадьбу Бузовой
Шоу-бизнес
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение