100 ветеранов-железнодорожников отправились в Кыштым на ретро-поезде

8 мая из Челябинска Кыштым отправился ретро-поезд. В поездке, приуроченной к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие 100 ветеранов-железнодорожников. Состав из трех купейных вагонов повел паровоз «Л-4429».

Перед отправлением руководители и ветераны Южно-Уральской магистрали возложили венки к мемориалу «Стена боевой и трудовой славы» и монументу «Два танка». Для гостей праздника на площадке музея железнодорожной техники состоялся концерт, была развернута полевая кухня.