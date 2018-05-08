100 ветеранов-железнодорожников отправились в Кыштым на ретро-поезде 

8 мая из Челябинска в Кыштым отправился ретро-поезд. В поездке, приуроченной к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие 100 ветеранов-железнодорожников. Состав из трех купейных вагонов повел паровоз «Л-4429».
Перед отправлением руководители и ветераны Южно-Уральской магистрали возложили венки к мемориалу «Стена боевой и трудовой славы» и монументу «Два танка». Для гостей праздника на площадке музея железнодорожной техники состоялся концерт, была развернута полевая кухня.
«В канун 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на ЮУЖД организованы ретро-поезда по 4 маршрутам: Челябинск — Кыштым, Курган — Утяк, Оренбург — Новосергиевская — Бузулук, Орск — Кувандык. В праздничных поездках приняли участие 400 ветеранов-железнодорожников», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ЮУЖД.