Болгария торжественно отметила 73-ю годовщину Победы

Акция «Бессмертный полк» собрала в День Победы в болгарской столице более 2 тыс. человек. Шествие ветеранов и потомков героев войны стартовало 9 мая от памятника Неизвестному солдату в центре Софии, где состоялась церемония возложения венков и цветов в память погибших во время войны. После этого участники акции прошли до памятника Советской армии, где были организованы митинг и праздничный концерт.

"Во всех россиянах на генном уровне живет память о войне, о блестящих победах и горьких невосполнимых потерях, — отметил в своем выступлении посол России в Болгарии Анатолий Макаров . — Эта память особенно остро дает о себе знать в такие дни, как сегодняшний. Мы отмечаем Победу в Великой Отечественной войне, которая доказала, что стремление решать проблемы силой обречено на провал, в войне, уроки которой многими современниками, к сожалению, так и остались невыученными".

Помнить опыт войны призвал лидер софийской организации Болгарской социалистической партии Калоян Паргов. «Здесь, перед памятником Советской армии, построенным признательным болгарским народом, мы можем с полным правом заявить, что во всемирной битве с мракобесием ХХ века великие силы — СССР, США Великобритания — победили, потому что проявили разум и объединили свои силы во Второй мировой войне, чтобы нанести смертоносный удар по нацистской Германии . Это тот опыт, который нельзя забывать, тем более сегодня, когда фашизм в Европе и по всему миру снова возрождается», — сказал он. Говоря о современных отношениях между Болгарией и Россией, Паргов подчеркнул, что из-за своего геополитического положения, политической и духовной истории, балканское государство «должно стать истинным мостом между западным миром и Россией, а вся Европа — зоной мира и взаимопонимания».

К подножию монумента Советской армии возложили венки представители более 100 болгарских государственных и общественных организаций, причем первые из них появились еще задолго до начала официальной церемонии.

В рамках акции «Бессмертный полк» более тысячи человек поднялись на холм Бунарджика, где цветы и венки были возложены к легендарному памятнику «Алеше» — русскому солдату в Болгарии, там же действовала полевая кухня, популярностью у участников праздника пользовались и «наркомовские 100 грамм».

Праздничный концерт военной песни был организован у Дома Москвы в Софии.