Полчища гусениц заполонили парк Островского в Ростове

Фотографии ползающих стадами гусениц выложила ростовчанка в социальные сети. «В парке Островского какое-то массовое нападение гусениц! … Под каждым деревом, на тротуарах. Да, это не листики под деревом, а гусеницы! Что это? Откуда они?» — гласит подпись под фотографией. Действительно, полчища гусениц оккупировали большую часть парковых деревьев. Ростовчане в комментариях вовсю упражняются в остроумии: «А рыбаки что молчат? Халявная прикормка. З.ы. Если это гусеничный апокалипсис, вы скажите, когда начинать бегать, сеять панику и кричать: „Мы все умрем!“ „Я Вупсеня от Пупсеня отличить не могу, а тут это“, „Спасибо за инфу. В ближайшее время ни ногой в парк Островского“.

Ростовчане активно гадают о причинах гусеничного нашествия, и даже готовы усмотреть в этом мировой заговор. Биологи же паниковать и не думают, всему виной аномально теплая зима и раннее потепление. Теплые зимы приводят к тому, что очень многие беспозвоночные их благополучно переживают, и весной их становится много. У нас уже стала нормой высокая численность клещей. На помощь экологам могли бы прийти обыкновенные воробьи. Но птицам просто-напросто негде селиться: большинство кустов в черте города срезают, траву скашивают. Решить же проблему по другому достаточно сложно, использовать ядовитые химикаты в зоне отдыха категорически запрещено.