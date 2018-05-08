Нашествие: парки Ростова атаковали тысячи ложных гусениц

Сегодня, 8 мая, ростовчане заметили в городских парках тысячи зеленых насекомых, похожих на гусениц. Они буквально кишели под деревьями и на листве.

— В парке Островского какое-то массовое нападение гусениц! Под каждым деревом, на тротуарах! Да, это не листики под деревом, а гусеницы! Что это? Откуда они? — написал в паблике очевидец.

В Комсомольском сквере горожане наблюдатели сегодня такую же картину.

Тысячи «ложных гусениц» ползают в ростовских парках

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой зоологии в ЮФУ Алексей Тихонов рассказал корреспонденту 161.ru об этом явлении. По словам преподавателя, наиболее вероятно, что это — ложная гусеница, или же «ильмовый пилильщик-зигзаг».

— У них бывают такие вспышки численности. Размножаться «ильмовый пилильщик-зигзаг» начинает с приходом тепла, чуть ли не с апреля. Пилильщики обитают на вязах, их же и грызут. Такое количество вредителей опасно для деревьев. Пилильщиков необходимо травить, — прокомментировал Алексей Тихонов.