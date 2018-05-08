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Свердловские полицейские вернули потерянный орден сыну фронтовика
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Свердловские полицейские вернули потерянный орден сыну фронтовика 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Свердловские полицейские вернули орден Отечественной войны I степени сыну ветерана.
Военный орден в полицию принесли люди и попросили разыскать его владельца.
«В результате проведенной оперативной работы сыщикам областного полицейского главка по номеру ордена удалось установить его обладателя. Им оказался ветеран Великой Отечественной войны и участник боевых действий Ворожев Иван Яковлевич 1920 года рождения», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.
В августе-сентябре 1943 года Иван Ворожев участвовал в стратегической наступательной операции по освобождению Донбасса.
«Во время сражения командир пулеметного расчета Иван Ворожев был тяжело ранен в правое бедро, выполняя боевую задачу под деревней Ровеньки. Через 40 с лишним лет сержант 13-го гвардейского стрелкового полка 3-й гвардейской стрелковой дивизии Южного фронта Иван Яковлевич Ворожев был награжден орденом Отечественной войны I степени», — добавили в пресс-службе ГУ МВД.
Ветерана уже не в живых, но орден передали его сыну — Сергею Ворожеву. Он и рассказал полицейским об отце и о своей семье.
— Нас было шесть детей: трое братьев и три сестры, — рассказал полицейским Сергей Ворожев. — Отец и мать все время были на работе, я и сам пошел рано работать. Мы с братом уже в 14–15 лет трудились наравне со взрослыми. Отец никогда не рассказывал нам о войне. Были у них в ДК встречи с ветеранами, там, возможно, они и делились воспоминаниями. Спасибо, что нашли орден. Спасибо, что вернули его.
В поселке Белоярском, где всю свою жизнь прожил ветеран, установлен мемориал Героям Великой Отечественной войны, где высечено имя Ивана Ворожева.
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