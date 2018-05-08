Свердловские полицейские вернули потерянный орден сыну фронтовика

Свердловские полицейские вернули орден Отечественной войны I степени сыну ветерана.

Военный орден в полицию принесли люди и попросили разыскать его владельца.

«В результате проведенной оперативной работы сыщикам областного полицейского главка по номеру ордена удалось установить его обладателя. Им оказался ветеран Великой Отечественной войны и участник боевых действий Ворожев Иван Яковлевич 1920 года рождения», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области

В августе-сентябре 1943 года Иван Ворожев участвовал в стратегической наступательной операции по освобождению Донбасса.

«Во время сражения командир пулеметного расчета Иван Ворожев был тяжело ранен в правое бедро, выполняя боевую задачу под деревней Ровеньки. Через 40 с лишним лет сержант 13-го гвардейского стрелкового полка 3-й гвардейской стрелковой дивизии Южного фронта Иван Яковлевич Ворожев был награжден орденом Отечественной войны I степени», — добавили в пресс-службе ГУ МВД.

Ветерана уже не в живых, но орден передали его сыну — Сергею Ворожеву. Он и рассказал полицейским об отце и о своей семье.

— Нас было шесть детей: трое братьев и три сестры, — рассказал полицейским Сергей Ворожев. — Отец и мать все время были на работе, я и сам пошел рано работать. Мы с братом уже в 14–15 лет трудились наравне со взрослыми. Отец никогда не рассказывал нам о войне. Были у них в ДК встречи с ветеранами, там, возможно, они и делились воспоминаниями. Спасибо, что нашли орден. Спасибо, что вернули его.