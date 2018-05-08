Глава ГК «Кабош» рассказал об отрицательном тренде у сельхозтоваропроизводителей Псковской области 

Глава группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев рассказал в Фейсбуке о своей встрече с врио губернатора Михаилом Ведерниковым: на ней бизнесмен обсудил с главой региона ситуацию на молочном рынке. Один из вопросов касался падения производства молока не только в Псковской области, но и в России. «Хочу особо отметить, что тот факт, что ГК Кабош производит более 40% молока Псковской области, меня не радует. Приятно, конечно, быть лидером, но не когда ты „один в поле воин“, — заявил Матвеев. По мнению главы ГК „Кабош“, производство молока в России не растет, несмотря на регулярные запуски новых ферм. Но роста производства молока нет, потому что большинство селхозтоваропроизводителей и личных подсобных хозяйств старых форм управления ежегодно деградируют и падают в производстве молока. „А падение это как раз-таки нивелируется запуском новых ферм. Особенно меня тревожит ситуация в Псковской области. Я показал губернатору, какое катастрофическое падение показывают псковские ЛПХ и такой же серьезный отрицательный тренд у сехозтоваропроизводителей“, — отметил Матвеев. Бизнесмен полагает, что при таком количестве фальсификата на полках, как сейчас, большинство россиян могут вообще исключить из своего рациона такой продукт, как сыр. „Невозможно оградиться забором от всего мира. Я не хочу, чтобы наша „деревня“ была похожа на Рублевку, где 9-метровые заборы соседствуют с трущобами. Поэтому, я считаю, очень важно сделать так, чтобы заниматься сельским хозяйством было так же модно, как быть нефтяником, газовиком или чиновником“, — заключил он. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в „Телеграме“, „ВКонтакте“, „Твиттере“, „Фейсбуке“ и „Одноклассниках“.