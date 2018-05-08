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Воинские захоронения и обелиски в Московской области привели в порядок в преддверии 9 мая
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Воинские захоронения и обелиски в Московской области привели в порядок в преддверии 9 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщили в пресс-службе министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
«В рамках областного субботника были организованы работы по приведению в надлежащее состояние кладбищ, находящихся в ведении органов местного самоуправления, а также воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В рамках мероприятия были приведены в порядок около 1,9 тыс. воинских захоронений, 841 воинский объект, 85 мемориалов «Вечный огонь», — рассказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.
Он также сообщил, что на территории Московской области насчитывается 85 мемориалов «Вечный огонь». Лидером по количеству таких мемориалов является Рузский муниципальный район.
«Что касается способа функционирования мемориалов, то 49 «вечных огней» в прямом смысле не гаснут — работают в постоянном режиме, при этом 48 — от магистрального газопровода; еще 36 «вечных огней» зажигаются только в дни проведения мероприятий, 9 из них подключены к магистральному газопроводу, а 27 работают от газобаллонного оборудования. В рамках празднования Дня Победы на территории Московской области повсеместно жители будут возлагать цветы к обелискам, памятникам, братским могилам. Мы, как профильное министерство, делаем все для того, чтобы каждый объект, увековечивающий великий подвиг нашего народа, выглядел достойно», — подчеркнул министр.
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