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Президент Туркменистана поздравил Путина с вступлением в должность
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Президент Туркменистана поздравил Путина с вступлением в должность 

Мир24 1 час назад
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравления Владимиру Путину по случаю его вступления в должность президента России, сообщает Государственное информационное агентство страны.
«Убежден, что под Вашим мудрым руководством Россия достигнет новых свершений в политическом и социально-экономическом развитии, укреплении авторитета на международной арене», — подчеркнул туркменский лидер в своем послании.
Туркменистанский лидер высоко оценил отношения между двумя государствами. По его словам, взаимовыгодное партнерство в последние годы вышло на качественно новые рубежи, а Москва и Ашхабад успешно сотрудничают по широкому спектру направлений.
«Уверен, что туркмено-российские отношения благодаря нашим совместным усилиям будут и впредь динамично развиваться и углубляться в духе взаимовыгодного сотрудничества на благо наших стран и народов», — говорится в послании.
Бердымухамедов также пожелал Путину крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственной деятельности на посту главы государства, а дружественному народу России — мира и процветания.
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