Президент Туркменистана поздравил Путина с вступлением в должность

«Убежден, что под Вашим мудрым руководством Россия достигнет новых свершений в политическом и социально-экономическом развитии, укреплении авторитета на международной арене», — подчеркнул туркменский лидер в своем послании.

Туркменистанский лидер высоко оценил отношения между двумя государствами. По его словам, взаимовыгодное партнерство в последние годы вышло на качественно новые рубежи, а Москва Ашхабад успешно сотрудничают по широкому спектру направлений.

«Уверен, что туркмено-российские отношения благодаря нашим совместным усилиям будут и впредь динамично развиваться и углубляться в духе взаимовыгодного сотрудничества на благо наших стран и народов», — говорится в послании.

Бердымухамедов также пожелал Путину крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственной деятельности на посту главы государства, а дружественному народу России — мира и процветания.

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