За футбольными фанатами в Екатеринбурге приберут за 3,5 миллиона

Центр культуры «Урал» ищет подрядчика для уборки мусора с площадки фестиваля болельщиков FIFA, который пройдет в Екатеринбурге в дни Чемпионата мира по футболу-2018. Техзадание аукциона размещено на портале госзакупок.

Согласно документу, закупка будет осуществлена у единственного поставщика. Исполнителю предстоит в период с 30 мая по 16 июля устранять последствия разгула футбольных фанатов. Среди обязанностей подрядчика — очистка территории фан-зоны от стекла, пластика и продуктов питания, уборка уличных туалетов, сбор и складирование пакетов с мусором в 200 контейнеров, расположенных в ЦПКиО, обеспечение чистоты в зонах общественного питания, на входах в фан-зону и на трибунах болельщиков.

Кроме того, исполнителю придется производить влажную уборку в офисе организаторов фестиваля, на транспортном КПП и в пунктах досмотра полиции, на территории медиацентра и волонтерского штаба. «Дембельским аккордом» исполнителя станет уборка фан-зоны после финального демонтажа временных конструкций — трибун, шатров, точек питания и элементов декоративного оформления.

Стартовая цена аукциона составляет 3,5 миллиона рублей.

Стоит напомнить, что мэрия Екатеринбурга в апреле организовала аналогичный конкурс (общей стоимостью 7,5 миллиона рублей) по обслуживанию мусорных контейнеров и биотуалетов в дни чемпионата.

Речь тогда шла о большой территории, включающей фан-зону в ЦПКиО, территорию рядом с «Екатеринбург Ареной», тренировочные площадки спорткомплексов «Калининец» и «Химмаш», а также центральную часть Екатеринбурга, по которой пройдут маршруты клиентских групп FIFA.

Как следует из аукционной документации, этот конкурс выиграло ЕМУП «Спецавтобаза». "Уралинформбюро" сообщало ранее, что именно это предприятие в январе 2018 года стало победителем еще одного крупного конкурса — на право стать «мусорным оператором» Восточного управленческого округа Свердловской области

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