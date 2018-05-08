Уважаемые жители района Некрасовка!

Уважаемый некрасовцы!

От всего сердца поздравляю Вас с 73-годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Все дальше в глубины времени уходят события, все меньше остается очевидцев, вписавших героическую страницу в летопись истории России . Они уходят, но остается память. Эта память и историческая правда о войне, уроки войны являются мощным моральным ресурсом развития нашей Родины в современном мире.

Нет в нашем Отечестве более светлого праздника, чем День Победы! В этот знаменательный и памятный для всех нас день от всей души желаю Вам счастья, добра и благополучия в доме, внимания и любви близких, неиссякаемой жизненной энергии и крепкого здоровья!

Низкий поклон, наша признательность и благодарность ныне живущим! Вечная память героям, павшим на полях сражений!

Глава управы района Некрасовка Е. С. Хромова