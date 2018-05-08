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Астролог предсказал победу Путина и пожалел

Уважаемые жители района Некрасовка! 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Уважаемый некрасовцы!
От всего сердца поздравляю Вас с 73-годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Все дальше в глубины времени уходят события, все меньше остается очевидцев, вписавших героическую страницу в летопись истории России. Они уходят, но остается память. Эта память и историческая правда о войне, уроки войны являются мощным моральным ресурсом развития нашей Родины в современном мире.
Нет в нашем Отечестве более светлого праздника, чем День Победы! В этот знаменательный и памятный для всех нас день от всей души желаю Вам счастья, добра и благополучия в доме, внимания и любви близких, неиссякаемой жизненной энергии и крепкого здоровья!
Низкий поклон, наша признательность и благодарность ныне живущим! Вечная память героям, павшим на полях сражений!
Глава управы района Некрасовка Е. С. Хромова
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