В Челябинске ко Дню Победы запустили новый экскурсионный маршрут

Владимира Бурматова. Накануне празднования 73-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне в Челябинске запустили новый экскурсионный маршрут по местам боевой славы легендарного Танкограда. Он стал продолжением проекта «Маршрут Танкограда», который третий год реализуется в Челябинской области по инициативе депутата Госдумы

— Новый маршрут ведет по уголкам истории Ленинского района Челябинска и является продолжением экскурсионного маршрута, который был ранее проложен в Тракторозаводском районе, — комментируют авторы проекта. — За это время более 2000 школьников прошли по историческим местам города.

На новом маршруте учащиеся уже возложили цветы у мемориала «Тыл — фронту», узнали, почему стела «Труженикам тыла» соседствует со стелой «Блокадникам Ленинграда», изучили архитектуру и величие Дворца культуры «Станкомаш», узнали, как расшифровывается аббревиатура КБС, увидели первые в Челябинске дома с лифтами и познакомились с героической историей завода «Станкомаш».

— Для меня самым неожиданным было узнать, что КБС — это означает не «край бешеных собак», не «конец белого света», а «коммунально-бытовое строительство». Я много раз бывал в Ленинском районе, но никогда не думал об этих местах с точки зрения истории, а ведь здесь действительно зарождался наш город, и ковалась Победа в Великой Отечественной войне, — делится впечатлениями участник экскурсии, ученик школы №155 Алексей Сорокин

По словам Владимира Бурматова, скоро новый маршрут дополнится еще и книгой с описанием тех легендарных мест, где побывают участники экскурсий. Таким образом, ребята смогут после путешествия всю важную информацию взять с собой, использовать ее во время учебы, делиться со сверстниками и родными. Это будет уже вторая книга, первая — посвященная Тракторозаводскому району — разошлась среди старшеклассников многотысячным тиражом.