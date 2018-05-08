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Делегация ГУНК МВД России посетила Республику Филиппины
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Делегация ГУНК МВД России посетила Республику Филиппины 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Представители ГУНК МВД России побывали в рабочей поездке в Республике Филиппины, где приняли участие в двусторонних консультациях с представителями филиппинского Агентства по борьбе с наркотиками. Мероприятие состоялось в столице Республики Филиппины городе Манила.
Во время встречи стороны обсудили наркоситуацию в обеих странах, а также рассмотрели применяемые правоохранительными органами современные методы борьбы с наркопреступностью.
Российская сторона проинформировала филиппинских коллег об образовательных программах ВУЗов системы МВД России, обеспечивающих возможность сотрудникам антинаркотических подразделений иностранных государств пройти обучение на курсах повышения квалификации.
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