Нижегородский учитель отправил ученикам порно

Скандал разгорелся в одной из школ Нижнего Новгорода. Учитель отправил ученикам по электронной почте порнографические фотографии. Сюжет об этом инциденте показала в эфире одна из местных телекомпаний.

Недавно в Нижнем Новгороде уже был один «секс-скандал». Там учительницу и школьницу заподозрили в сексуальной связи на основе фотографий, особенно одного очень откровенного снимка.

А 36-летний учитель из Селтинского района Удмуртии точно предстанет перед судом. Его заподозрили в изготовлении фотографий, относящихся к разряду «детского порно». Он хранил на своем компьютере фото обнаженных несовершеннолетних, а также собирался их продать. После искусствоведческой судебной экспертизы и опросов знакомых и соседей мужчины ему было предъявлено обвинение по пункту «г» части 2 статьи 242.1 Уголовного кодекса России. Теперь этому преподавателю грозит до 10 лет лишения свободы.