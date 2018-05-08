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Нижегородский учитель отправил ученикам порно
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Нижегородский учитель отправил ученикам порно 

Вести.Ru 34 минуты назад
Скандал разгорелся в одной из школ Нижнего Новгорода. Учитель отправил ученикам по электронной почте порнографические фотографии. Сюжет об этом инциденте показала в эфире одна из местных телекомпаний.
Проверку действий педагога начало региональное Следственное управление Следственного комитета России, сообщает "Интерфакс". До выяснения подробностей детали произошедшего с «материалами для взрослых» не разглашаются.
Недавно в Нижнем Новгороде уже был один «секс-скандал». Там учительницу и школьницу заподозрили в сексуальной связи на основе фотографий, особенно одного очень откровенного снимка.
А 36-летний учитель из Селтинского района Удмуртии точно предстанет перед судом. Его заподозрили в изготовлении фотографий, относящихся к разряду «детского порно». Он хранил на своем компьютере фото обнаженных несовершеннолетних, а также собирался их продать. После искусствоведческой судебной экспертизы и опросов знакомых и соседей мужчины ему было предъявлено обвинение по пункту «г» части 2 статьи 242.1 Уголовного кодекса России. Теперь этому преподавателю грозит до 10 лет лишения свободы.
Городской суд Альметьевска 21 ноября 2016 года приговорил 24-летнюю учительницу Румию Хусаинову, признанную виновной в сексуальных отношениях с 15-летней ученицей, к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Ей также запрещено заниматься педагогической деятельностью в течение шести лет.
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