Глава сельского поселения в Пермском крае осужден за гибель ребенка на спортивной площадке

ПЕРМЬ , 8 мая. / ТАСС /. Глава Ординского сельского поселения Пермского края признан виновным в должностной халатности, в результате которой 11-летняя девочка погибла от падения на нее футбольных ворот на спортивной площадке. Об этом сообщила во вторник пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора главе Ординского сельского поселения Ординского муниципального района Пермского края. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Халатность, — говорится в сообщении.

15 августа 2017 года на спортивной площадке в селе Орде Пермского края во время игры футбольные ворота упали на 11-летнюю девочку. Ее доставили в реанимацию Кунгурской городской больницы, где 23 августа скончалась.

В ходе расследования было установлено, что футбольные ворота не соответствуют нормативным требованиями и имели нарушения в элементах конструкции и неисправности технической части. Суд постановил, что глава сельского поселения не обеспечил безопасное нахождение детей на спортивной площадке и приговорил его к двум года и десяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении.