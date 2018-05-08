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Глава сельского поселения в Пермском крае осужден за гибель ребенка на спортивной площадке
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Глава сельского поселения в Пермском крае осужден за гибель ребенка на спортивной площадке 

ТАСС 43 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
ПЕРМЬ, 8 мая. /ТАСС/. Глава Ординского сельского поселения Пермского края признан виновным в должностной халатности, в результате которой 11-летняя девочка погибла от падения на нее футбольных ворот на спортивной площадке. Об этом сообщила во вторник пресс-служба СУ СК РФ по региону.
"Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора главе Ординского сельского поселения Ординского муниципального района Пермского края. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Халатность, — говорится в сообщении.
15 августа 2017 года на спортивной площадке в селе Орде Пермского края во время игры футбольные ворота упали на 11-летнюю девочку. Ее доставили в реанимацию Кунгурской городской больницы, где 23 августа скончалась.
В ходе расследования было установлено, что футбольные ворота не соответствуют нормативным требованиями и имели нарушения в элементах конструкции и неисправности технической части. Суд постановил, что глава сельского поселения не обеспечил безопасное нахождение детей на спортивной площадке и приговорил его к двум года и десяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении.
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