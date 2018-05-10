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МЧС предложило законопроект по изменению проверок ТЦ
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МЧС предложило законопроект по изменению проверок ТЦ 

BFM.RU 57 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МЧС РФ разработало законопроект, изменяющий правила проведения проверок торговых центров. Предполагается, что законопроект вернет полномочия Государственного пожарного надзора в выдаче разрешений на строительство. Об этом ТАСС сообщил директор Департамента надзорной деятельности МЧС — главный Ринат Еникеев.
По его словам, МЧС России разработало соответствующий проект федерального закона и постановления правительства РФ, которые проходят процедуры согласования с Генеральной прокуратурой РФ, федеральными органами исполнительной власти и общественными организациями. Документы будут внесены в правительство.
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