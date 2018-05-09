История медалей и орденов времен ВОВ

До начала Великой Отечественной Войны в СССР существовало несколько наград, которые присуждались за различные боевые заслуги. Это и медаль «За Отвагу», и Орден Красной Звезды, и Орден Красного Знамени, долгое время считавшийся высшей наградой в стране и некоторые другие. Всеми ими так или иначе награждали и за заслуги в ВОВ. Но долгая и тяжелая война потребовала введения новых орденов и медалей, которые выдавались бы за конкретные свершения. Их начали создавать весной 1942 года по приказу Сталина.

Орден Отечественной Войны Учрежден 20 мая 1942 года Количество награждений: 9 100 000 млн Этот орден I и II степени стал первым в списке новых наград. Впервые в истории советской наградной системы были перечислены конкретные подвиги, за которые он выдавался. Орденом I степени награждался тот, кто лично уничтожит 2 тяжелых или средних или 3 легких танка противника, либо в составе орудийного расчета—3 тяжелых или средних танка или 5 легких. Орден II степени мог заслужить тот, кто лично уничтожит 1 тяжелый или средний танк или 2 легких, либо в составе орудийного расчета 2 тяжелых или средних или 3 легких танка противника. Сами награды были выполнены из серебра или золота, в зависимости от степени.

Вскоре Сталин дал распоряжение создать еще три ордена, названных в честь великих русских полководцев — Суворова, Кутузова и Александра Невского . Этими орденами могли награждаться офицеры и высшее командование Красной Армии за отличия в сражениях с фашистами, за умелое руководство боевыми действиями.

Орден Суворова Учрежден 29 июля 1942 года Количество награждений: 7 267 Ордена различных степеней могли получить командиры разного уровня от целого фронта до роты за успешно организованную операцию, которая привела к разгрому врага. Но было одно важное условие — победа должна была быть одержана меньшими силами, над численно превосходящим противником. Во главу угла тут ставилось известное правило Суворова: «Врага бьют не числом, а умением». Орден за номером 1 получил маршал Георгий Жуков . Кроме того, в разные годы этот орден вручали известным оружейникам Василию Дегтяреву и Федору Токареву.

Орден Кутузова Учрежден 29 июля 1942 года Количество награждений: 7 329 Этим орденом награждались командиры, которые сумели организовать успешное вынужденное отступление с нанесением значительного контрудара. В основу статута награды положены боевые качества Кутузова — умелая оборона, изматывание противника и переход в решительное контрнаступление.

Орден Александра Невского Учрежден 29 июля 1942 года Количество награждений: 42 165 Этим орденом награждались офицеры Красной Армии, которые проявили инициативу и выбрали удачный момент для внезапной атаки, которая привела к крупному поражению противника с малыми потерями для своих войск. Интересно, что профиль древнерусского князя на ордене полностью срисован с кадра из фильма «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна

Вторая половина 1942 года — один из самых тяжелых периодов в истории Великой Отечественной Войны. Севастополь и Одесса были захвачены немецкими войсками, продолжалась блокада Ленинграда , в самом разгаре Сталинградская битва. Обороне этих четырех городов посвящена следующая серия советских боевых наград.

Медали за оборону Ленинграда, Одессы, Сталинграда, Севастополя Учреждены 22 декабря 1942 года Награждены: За оборону Ленинграда — 1 470 000 За оборону Одессы — 30 000 За оборону Сталинграда — 759 560 За оборону Севастополя — 52 540 Эти медали вручали не только непосредственным участникам сражений за города, но и гражданскому населению, которое так или иначе помогало в обороне. Награды полагались за тушение пожаров, самоотверженную работу на предприятиях, организацию общественного питания и другие героические поступки. Интересно, что медалью «за оборону Ленинграда» награждены 15 тысяч блокадных детей и подростков.

Медаль «Партизану Отечественной Войны» Учреждена 2 февраля 1943 года Количество награждений: 127 875 Следующей специальной наградой, возникшей во время ВОВ стала медаль участникам партизанского движения. Долгое время это была единственная советская медаль, имеющая несколько степеней: за помощь в организации партизанской борьбы и за личные достижения в ней.

К лету 1943 года в самом разгаре был так называемый коренной перелом в ходе ВОВ: был отбит Сталинград, прорвана блокада Ленинграда, Советская армия готовилась отвоевывать Украину . Тогда же возникает идея создать специальную награду, которая носила бы имя украинского полководца.

Орден Богдана Хмельницкого Учрежден 10 октября 1943 года Количество награждений: 8 451 Этот орден знаменовал кардинальную перемену в ходе войны — советская армия теперь не только оборонялась, но еще и она отбивала захваченные фашистами территории. Награду давали за успешную операцию, в результате которой был освобожден от врага город или район, а неприятелю было нанесено серьезное поражение. Орден разных степеней вручали как старшим офицерам, так и рядовым бойцам, проявившим личную отвагу. Кстати, награда была учреждена по предложению будущего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

После освобождения Киева и победы в битве на Курской дуге советское командование полностью перехватило стратегическую инициативу, а немецкие войска утратили возможность проводить крупные наступательные операции. И хотя до конца ВОВ было еще больше полутора лет, Сталин предложил создать еще две награды, внешний вид и название которых предполагали скорую победу.

Орден «Победа» Учрежден 8 ноября 1943 года Количество награждений: 20 (19)

Орден «Победа» является главным военным орденом, им награждали только самое высокое командование за успешное проведение боевых операций, в ходе которых в корне менялась обстановка в пользу Красной Армии. Это был самый дорогой и сложный в производстве орден СССР: здесь и золото, и платина, и бриллианты, и рубины.

В годы войны его вручали 19 раз, дважды орден получили Сталин, маршалы Жуков и Василевский. Кроме советских граждан орден так же был вручен будущему лидеру Югославии Иосипу Борз Тито, будущему президенту США Дуайту Эйзенхауэру и некоторым другим. Спустя 23 года «Победу» торжественно вручили Леониду Брежневу в обход статута: в годы войны он не принадлежал к высшему военному руководству. На закате СССР Брежнева, уже посмертно, этой награды лишили.

Орден Славы Учрежден 8 ноября 1943 года Количество награждений: 1 000 000 Вместе с этим орденом в советскую наградную систему приходит черно-оранжевая ленточка, повторяющая цвета самой почетной дореволюционной награды — ордена святого Георгия. Орденом Славы награждали за личный подвиг на поле боя: спасение командира или знамени полка, сбитие самолета из личного оружия и так далее.

Орден Ушакова Учрежден 3 марта 1944 года Количество награждений: 241 Первый орден ВОВ, который учредили специально для военно-морского флота, до тех пор проявившим себя морякам вручали лишь те ордена, которые были созданы еще до войны. Его выдавали офицерам за успешную морскую операцию, в результате которой были уничтожены значительные силы врага. Помимо ордена была создана так же медаль Нахимова, ее вручали не офицерам, а простым матросам.

Орден Нахимова Учрежден 3 марта 1944 года Количество награждений: 13 000 Орден Нахимова так же создавали специально для ВМФ. В отличии от Ордена Ушакова это была оборонительная награда, ее выдавали за организацию операции, в результате которой была отражена вражеская атака, противнику нанесен значительный урон и сохранены свои основные силы. Медаль Нахимова для простых матросов так же была предусмотрена.

Медали за оборону Советского Заполярья, Москвы , Кавказа Учреждены: За оборону Советского Заполярья — 5 декабря 1944 года За оборону Москвы — 1 мая 1944 года За оборону Кавказа — 1 мая 1944 года Награждений: За оборону Советского Заполярья — 353 240 За оборону Москвы — 1 028 600 За оборону Кавказа — 870 000 Новые награды, которые начхали вручать в 1944 году по смыслу повторяла другие медали за оборону. Их так же вручали не только солдатам, но и лицам, которые помогали отбить атаку врага, организовывать оборону и так далее.