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Арендатор «Охотничьего домика» определится 20 июня 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
«Фонд имущества Санкт-Петербурга» принимает заявки на участие в аукционе на право долгосрочной аренды здания бывшего ресторана «Охотничий домик» в Удельном парке на проспекте Энгельса, 28 к2 литера А.
Общая площадь здания 772,6 кв. м., оно имеет три отдельных входа. Проведено электроснабжение, водопровод, канализация, отопление.
Начальная величина годовой арендной платы для участников торгов определена в сумме 2,765 млн рублей без НДС. Договор аренды с победителем аукциона будет заключен ан 49 лет. В здание необходимо будет провести капитальный ремонт или реконструкцию.
Торги пройдут 20 мая этого года.
Напомним, ранее сообщалось, что КИО Петербурга планирует сдать это здание в аренду для восстановления и переоборудования под трехзвездочную гостиницу.
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