В Пентагоне обеспокоились нехваткой русскоговорящих специалистов

Поправки о наличии в ВС США русскоговорящих специалистов внесены в законопроект о финансировании и политике Пентагона на будущий год.

Министр обороны США Джеймс Мэттис по указанию американского конгресса представит доклад о наличии в вооруженных силах страны русскоговорящих специалистов, а также экспертов, владеющих корейским и китайским языками.

Такие поправки были включены в законопроект о финансировании и политике Пентагона на будущий год.

Также в документе уточняется, что руководство Пентагона не позднее чем через 180 дней после вступления закона в силу должно будет оценить уровень нехватки квалицированных специалистов, владеющих иностранными языками.

В результате ведомство должно будет предложить законодателям план по решению данной проблемы, причем как в ближайшем будущем, так и в перспективе.

Ранее сообщалось, что Нацгвардия США будет изучать русский язык «в походных условиях».