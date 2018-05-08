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В Пентагоне обеспокоились нехваткой русскоговорящих специалистов
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В Пентагоне обеспокоились нехваткой русскоговорящих специалистов 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Поправки о наличии в ВС США русскоговорящих специалистов внесены в законопроект о финансировании и политике Пентагона на будущий год.
Министр обороны США Джеймс Мэттис по указанию американского конгресса представит доклад о наличии в вооруженных силах страны русскоговорящих специалистов, а также экспертов, владеющих корейским и китайским языками.
Такие поправки были включены в законопроект о финансировании и политике Пентагона на будущий год.
Также в документе уточняется, что руководство Пентагона не позднее чем через 180 дней после вступления закона в силу должно будет оценить уровень нехватки квалицированных специалистов, владеющих иностранными языками.
В результате ведомство должно будет предложить законодателям план по решению данной проблемы, причем как в ближайшем будущем, так и в перспективе.
Ранее сообщалось, что Нацгвардия США будет изучать русский язык «в походных условиях».
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