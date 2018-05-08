Доступна предзагрузка MapleStory 2

До старта закрытого бета тестирования MapleStory 2 осталось буквально несколько часов. Начнется оно 9 мая в 20:00 по московскому времени, а завершится 16 числа. Другими словами, у вас будет ровно неделя, чтобы оценить англоязычную версию сиквела перед его релизом. К счастью, теперь появилась возможность заранее скачать клиент, чтобы потом не тратить на это время. Сделать это можно через лаунчер Nexon, но лишь в том случае, если у вас есть доступ к ЗБТ.

Подать заявку на участие в тестировании все еще можно на официальном сайте. Если вы не получали письма на электронную почту, то не будет лишним посетить эту страницу и проверить бета-статус. Издатели предупреждают, что письмо с приглашением может придти не сразу.