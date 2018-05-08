Парад Победы прошёл в Саратове на Театральной площади

Воспитанники кадетских школ, представители воинских подразделений, ВУЗов и СУЗов, а также сотрудники правоохранительных органов приняли участие в параде.

Саратовская область обеспечивала техникой и боеприпасами четыре фронта, Красной Армии было отправлено тысячу двести двадцать пять самолетов, саратовцы собрали полмиллиарда рублей на вооружение.

«Нас, саратовцев, роднит память о героизме своих земляков! Более шестисот тысяч бойцов ушли на фронт, половина — не вернулись домой. Двести девяносто три Героя Советского Союза, из которых 80 получили это высшее звание — посмертно! За каждой судьбой –мужество, спасенные жизни, освобожденные села и города», — подчеркнул Радаев.