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Парад Победы прошёл в Саратове на Театральной площади
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Парад Победы прошёл в Саратове на Театральной площади 

АиФ 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Парад Победы прошёл в Саратове на Театральной площади, всего в нем приняли участие 1700 человек, губернатор Саратовской области Валерий Радаев лично поприветствовал с трибуны всех участников мероприятия.
Воспитанники кадетских школ, представители воинских подразделений, ВУЗов и СУЗов, а также сотрудники правоохранительных органов приняли участие в параде.
Саратовская область обеспечивала техникой и боеприпасами четыре фронта, Красной Армии было отправлено тысячу двести двадцать пять самолетов, саратовцы собрали полмиллиарда рублей на вооружение.
«Нас, саратовцев, роднит память о героизме своих земляков! Более шестисот тысяч бойцов ушли на фронт, половина — не вернулись домой. Двести девяносто три Героя Советского Союза, из которых 80 получили это высшее звание — посмертно! За каждой судьбой –мужество, спасенные жизни, освобожденные села и города», — подчеркнул Радаев.
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