Парад Победы проходит в Саратове

Саратове проходит парад в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Торжественным маршем проходят расчеты МЧС , полиции, Росгвардии, ветеранских организаций и армейских подразделений гарнизона, пишут sarnovosti.ru

«ФедералПресс» напоминает, что репетиция парада прошла накануне. Начальник Саратовского гарнизован Валерий Мишнев отстался недоволен результатом. Особое нарекание у него вызвали праздничные «коробки» ОМОНа и полиции. «Плохо», — резюмировал он.

Парад в честь Дня Победы в Саратове традиционно проходит не 9, а 8 мая. «Раньше хотя бы техника участвовала, авиация. По всей Московской проезжали, хоть интереснее было. А сейчас какой-то утренник кадетский», — прокомментировали пользователи Сети.