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Парад Победы проходит в Саратове
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Парад Победы проходит в Саратове 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Саратове проходит парад в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Торжественным маршем проходят расчеты МЧС, полиции, Росгвардии, ветеранских организаций и армейских подразделений гарнизона, пишут sarnovosti.ru.
«ФедералПресс» напоминает, что репетиция парада прошла накануне. Начальник Саратовского гарнизован Валерий Мишнев отстался недоволен результатом. Особое нарекание у него вызвали праздничные «коробки» ОМОНа и полиции. «Плохо», — резюмировал он.
За парадом в центре города наблюдают губернатор Саратовской области Валерий Радаев, председатель облдумы Иван Кузьмин, глава города Михаил Исаев.
Парад в честь Дня Победы в Саратове традиционно проходит не 9, а 8 мая. «Раньше хотя бы техника участвовала, авиация. По всей Московской проезжали, хоть интереснее было. А сейчас какой-то утренник кадетский», — прокомментировали пользователи Сети.
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