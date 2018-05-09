В Курске проходят торжественные мероприятия в честь Дня Победы 

Торжественные мероприятия начались на главной площади города с возложения цветов и венков к стеле Героям-курянам.
Затем аналогичные церемонии прошли на мемориальном комплексе «Курская дуга» и на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».
В настоящее время на площади Перекальского идет построение колонны «Бессмертного полка», которая начнет шествие в 12:00 по улице Ленина к Красной площади.
После завершения шествии на Красной площади начнется праздничный концерт. Также праздничные мероприятия пройдут на Театральной площади, у ДШИ №1 и №6, у ЦД «Сказка», на улице Союзная, 26, на площадке перед ГКЦ «Лира», в парке Героев Гражданской войны, у ЦД «Родина», ЦД «Мир».
В 22:00 в честь праздника на Красной площади прогремит салют.
Это неполный текст новости