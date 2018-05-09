Ещё
В Курске проходят торжественные мероприятия в честь Дня Победы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Курске проходят торжественные мероприятия в честь Дня Победы 

kursk.com 1 час назад
Торжественные мероприятия начались на главной площади города с возложения цветов и венков к стеле Героям-курянам.
Затем аналогичные церемонии прошли на мемориальном комплексе «Курская дуга» и на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».
В настоящее время на площади Перекальского идет построение колонны «Бессмертного полка», которая начнет шествие в 12:00 по улице Ленина к Красной площади.
После завершения шествии на Красной площади начнется праздничный концерт. Также праздничные мероприятия пройдут на Театральной площади, у ДШИ №1 и №6, у ЦД «Сказка», на улице Союзная, 26, на площадке перед ГКЦ «Лира», в парке Героев Гражданской войны, у ЦД «Родина», ЦД «Мир».
В 22:00 в честь праздника на Красной площади прогремит салют.
Это неполный текст новости
kursk.com: последние новости
С июля курские организации перестанут оплачивать больничные В Курском Доме журналиста пройдёт награждение В Курске десятки улиц останутся без электричества
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай сделал заявление по иранской сделке69
Порошенко дал украинцам обещание в День Победы186
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа116
Киев принял участие в «Бессмертном полке»145
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке272
Видео
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
00:58
Волкер заявил о перспективе возвращения Крыма Украине
В мире Другое
08:45
Трамп решил «демонтировать наследие Обамы»
Ближний Восток В мире
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
10:25
Путин обратился к россиянам на Параде Победы
Политика Общество
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Ближний Восток
02:58
Макрон, Меркель и Мэй предали Трампа
В мире Ближний Восток
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение