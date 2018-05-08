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Пропавшая Любовь Толшина найдена погибшей
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Пропавшая Любовь Толшина найдена погибшей 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
71-летняя Любовь Толшина найдена погибшей в Нижегородской области, сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер». Напомним, что женщина пропала в Кстове 4 января. Он ушла из дома и не вернулась. Сообщалось, что пропавшая могла быть дезориентирована.
«Найдена, погибла. Приносим соболезнования родным и близким», — говорилось в сообщении на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер». Подробности гибели женщины не сообщаются.
Ранее сообщалось, что пропавший в Нижегородской области Николай Шляпников найден погибшим.
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