Ещё
На параде в Хабаровске встанут в строй туалеты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Астролог предсказал победу Путина и пожалел
Астролог предсказал победу Путина и пожалел

На параде в Хабаровске встанут в строй туалеты 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Чтобы праздники в краевой столице на омрачили горы мусора и обгаженные гуляющими кусты, в День Победы и в День города на улицах будут выставлены 33 био-туалета и 30 вместительных мусорных бака, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— В этом году мы закупили 28 новых кабин и 5 собрали из старых, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня заместитель начальника управления дорого и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Виталий Колтанюк. — К началу парада кабины появятся на перекрёстке Уссурийского бульвара с улицей Пушкина, на Гоголя около строительного техникума, около гостиницы Центральная, на площади Славы со стороны улицы Кавказской.
После часа дня это оборудование будет убрано, а к салюту — выставлено на стадионе имени Ленина, около института физкультуры и на комсомольской площади. Воспользоваться этими кабинами может любой, испытавший неотложную нужду, бесплатно.
— Спецтехника и бригады рабочих будут поддерживать чистоту в праздник круглосуточно. — После шествия „Бессмертного полка“ пройдут автопылесосы. Мусор мы будем вывозить в течение дня. Большой объём работы предстоит и после салюта, — продолжает Виталий Колтанюк. — Пользуясь случаем, обращаюсь к горожанам. Будьте любезны, пользуйтесь биотуалетами и мусорными баками исключительно по прямому назначению. Не испытывайте их на прочность. Не выдержат.
Хабаровский край сегодня: последние новости
Хабаровские спасатели проконтролируют ледоходы в Якутии Беспилотники примут участие в параде Победы 12 самолётов примут участие в «Эскадрилье Героев» в Хабаровске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК921
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»228
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом428
Пока вы спали: безопасность Крымского моста «снимут» с подрядчика12
Главным событием для рубля станет 12 мая52
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:31
Звезда «Дома-2» разоблачила свадьбу Бузовой
Шоу-бизнес
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение