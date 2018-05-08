На параде в Хабаровске встанут в строй туалеты

Чтобы праздники в краевой столице на омрачили горы мусора и обгаженные гуляющими кусты, в День Победы и в День города на улицах будут выставлены 33 био-туалета и 30 вместительных мусорных бака, — сообщает ИА « Хабаровский край сегодня».

— В этом году мы закупили 28 новых кабин и 5 собрали из старых, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня заместитель начальника управления дорого и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Виталий Колтанюк. — К началу парада кабины появятся на перекрёстке Уссурийского бульвара с улицей Пушкина, на Гоголя около строительного техникума, около гостиницы Центральная, на площади Славы со стороны улицы Кавказской.

После часа дня это оборудование будет убрано, а к салюту — выставлено на стадионе имени Ленина, около института физкультуры и на комсомольской площади. Воспользоваться этими кабинами может любой, испытавший неотложную нужду, бесплатно.

— Спецтехника и бригады рабочих будут поддерживать чистоту в праздник круглосуточно. — После шествия „Бессмертного полка“ пройдут автопылесосы. Мусор мы будем вывозить в течение дня. Большой объём работы предстоит и после салюта, — продолжает Виталий Колтанюк. — Пользуясь случаем, обращаюсь к горожанам. Будьте любезны, пользуйтесь биотуалетами и мусорными баками исключительно по прямому назначению. Не испытывайте их на прочность. Не выдержат.