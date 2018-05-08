В Екатеринбурге появилась единая диспетчерская служба

Екатеринбурге открылась единая дежурно-диспетчерская служба. В учреждении круглосуточно собирается информация о том, что происходит в городе, об этом сообщает во вторник, 8 мая, «АиФ-Урал»

Новая диспетчерская открылась на Радищева, 51 еще в апреле. Об этом заявил первый замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко в эфире программы «Открытая студия». В помещении объединились сразу несколько диспетчерских: экстренные службы 112 — пожарные, скорая помощь, полиция и газовики, жилищно-коммунальная служба 005 и единая дежурно-диспетчерская служба.

«Достаточно серьезное внимание было уделено информационному, техническому обеспечению круглосуточной работы оперативных дежурных: 24 часа, 7 дней в неделю. В службе получают всю информацию о ситуации в городе, в том числе — сигналы с камер видеонаблюдения, туда же поступают сигналы с навигационных датчиков коммунальной техники, службы скорой помощи, общественного транспорта. Функционал еще будет наращиваться», — заявил представитель мэрии.

Как рассказал Алексей Кожемяко, объединенная диспетчерская может работать в трех режимах: повседневном, событийном и чрезвычайном. Уже в июне, в дни Чемпионата мира по футболу, ей предстоит отработать событийный режим.

Позвонить в объединенную диспетчерскую можно по номеру 112.