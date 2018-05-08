НАТО заявило о корыстных целях России в Сирии

Россия воспользовалась своей ролью в Сирии , чтобы укрепить военно-морские возможности в восточном Средиземноморье, в результате чего регион стал «перегружен» российским присутствием, — заявил глава Командования Объединенными силами НАТО в южной Европе Джеймс Фогго

Кроме того, Фогго отметил регулярные «небезопасные или непрофессиональные» инциденты с участием российских самолетов в регионе. По его словам, восточное Средиземноморье становится все более «перегруженным» российскими судами.

«Это то с чем мы должны справляться как профессиональные военно-морские силы», — резюмировал Фогго.