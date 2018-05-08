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НАТО заявило о корыстных целях России в Сирии
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НАТО заявило о корыстных целях России в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 30 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Россия воспользовалась своей ролью в Сирии, чтобы укрепить военно-морские возможности в восточном Средиземноморье, в результате чего регион стал «перегружен» российским присутствием, — заявил глава Командования Объединенными силами НАТО в южной Европе Джеймс Фогго.
Президент России Владимир Путин воспользовался отчаянным положением президента Сирии Башара Асада, чтобы усилить российскую военную мощь за пределами Сирии, — подчеркнул Фогго, которого цитировала The Washington Post.
Кроме того, Фогго отметил регулярные «небезопасные или непрофессиональные» инциденты с участием российских самолетов в регионе. По его словам, восточное Средиземноморье становится все более «перегруженным» российскими судами.
«Это то с чем мы должны справляться как профессиональные военно-морские силы», — резюмировал Фогго.
Напомним, ранее США заявили о возвращении Второго флота Военно-морских сил. Это связано с возобновлением «конкуренции великих держав», — отметил ВМС США адмирал Джон Ричардсон. «Окружение» становится «более сложным», растет «число вызовов». Второй флот нужен для ответа на эти вызовы, подчеркнул он.
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