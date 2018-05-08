Ещё
Никитин встретится с ветеранами Великой Отечественной войны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Астролог предсказал победу Путина и пожалел
Астролог предсказал победу Путина и пожалел

Никитин встретится с ветеранами Великой Отечественной войны 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Глава Нижегородской области Глеб Никитин пригласил ветеранов Великой Отечественной войны на торжественный прием от имени правительства региона. Мероприятие состоится 8 мая в Гербовом зале Нижегородской ярмарки. В нем примут участие ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей, воины-интернационалисты, участники локальных боевых конфликтов и боевых действий в Чечне.
Справка
В Нижегородской области по состоянию на 1 апреля 2018 г. проживает 40 252 ветерана Великой Отечественной войны (из них 32 846 человек — женщины, 7 406 человек — мужчины), в том числе 1 900 участников Великой Отечественной войны (из них 575 человек — женщины, 1 325 человек — мужчины), 449 инвалидов Великой Отечественной войны (из них 25 человек — женщины, 424 человек — мужчины).
Newsroom24: последние новости
Новое правительство РФ – новые ориентиры для нижегородской политики Коммунисты отметили Первомай на площади Ленина Объявлен маршрут «Бессмертного полка» в Нижнем Новгороде 9 мая.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК921
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»228
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом428
Пока вы спали: безопасность Крымского моста «снимут» с подрядчика12
Главным событием для рубля станет 12 мая52
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:31
Звезда «Дома-2» разоблачила свадьбу Бузовой
Шоу-бизнес
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение