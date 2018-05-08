Никитин встретится с ветеранами Великой Отечественной войны

Глава Нижегородской области Глеб Никитин пригласил ветеранов Великой Отечественной войны на торжественный прием от имени правительства региона. Мероприятие состоится 8 мая в Гербовом зале Нижегородской ярмарки. В нем примут участие ветераны Великой Отечественной войны, узники концлагерей, воины-интернационалисты, участники локальных боевых конфликтов и боевых действий в Чечне

Справка

В Нижегородской области по состоянию на 1 апреля 2018 г. проживает 40 252 ветерана Великой Отечественной войны (из них 32 846 человек — женщины, 7 406 человек — мужчины), в том числе 1 900 участников Великой Отечественной войны (из них 575 человек — женщины, 1 325 человек — мужчины), 449 инвалидов Великой Отечественной войны (из них 25 человек — женщины, 424 человек — мужчины).