Глеб Никитин встретится с нижегородскими ветеранами 

Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин встретится с ветеранами сегодня, 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Торжественный прием пройдет в гербовом зале Нижегородской ярмарки. На мероприятие приглашены не только ветераны Великой Отечественной войны, но и частники локальных боевых конфликтов и боевых действий в Чечне, узники концлагерей и воины-интернационалисты.
Как уточнили в пресс-службе, всего в настоящее время в Нижегородской области проживает более 40 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, 32846 из них — женщины.
Напомним, шествие «Бессмертного полка» пройдет 9 мая по площади Минина и Пожарского.