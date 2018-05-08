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Глеб Никитин встретится с нижегородскими ветеранами
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Глеб Никитин встретится с нижегородскими ветеранами 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин встретится с ветеранами сегодня, 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Торжественный прием пройдет в гербовом зале Нижегородской ярмарки. На мероприятие приглашены не только ветераны Великой Отечественной войны, но и частники локальных боевых конфликтов и боевых действий в Чечне, узники концлагерей и воины-интернационалисты.
Как уточнили в пресс-службе, всего в настоящее время в Нижегородской области проживает более 40 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, 32846 из них — женщины.
Напомним, шествие «Бессмертного полка» пройдет 9 мая по площади Минина и Пожарского.
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