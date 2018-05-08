Глеб Никитин встретится с нижегородскими ветеранами

Торжественный прием пройдет в гербовом зале Нижегородской ярмарки. На мероприятие приглашены не только ветераны Великой Отечественной войны, но и частники локальных боевых конфликтов и боевых действий в Чечне , узники концлагерей и воины-интернационалисты.

Как уточнили в пресс-службе, всего в настоящее время в Нижегородской области проживает более 40 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, 32846 из них — женщины.

Напомним, шествие «Бессмертного полка» пройдет 9 мая по площади Минина и Пожарского.