В Виноградовском районе нервный северянин заплатит штраф за курение в суде

Северянину за нервное поведение в суде придется заплатить штраф. Громкие разговоры, нецензурная брань — все это вызвало недовольство судьи.

— Мужчина очень эмоционально реагировал на происходящее на заседании. Видимо, на нервной почве, даже попытался закурить в зале заседания. На требования судебного пристава он не реагировал, — пояснили 29.ru в пресс-службе региональных судебных приставов.

В отношении нарушителя составили административный протокол, материалы переданы в суд. Санкции указанной статьи предусматривают административный штраф в размере от 500 до 1000 рублей.