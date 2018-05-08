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В Виноградовском районе нервный северянин заплатит штраф за курение в суде
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В Виноградовском районе нервный северянин заплатит штраф за курение в суде 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Северянину за нервное поведение в суде придется заплатить штраф. Громкие разговоры, нецензурная брань — все это вызвало недовольство судьи.
— Мужчина очень эмоционально реагировал на происходящее на заседании. Видимо, на нервной почве, даже попытался закурить в зале заседания. На требования судебного пристава он не реагировал, — пояснили 29.ru в пресс-службе региональных судебных приставов.
В отношении нарушителя составили административный протокол, материалы переданы в суд. Санкции указанной статьи предусматривают административный штраф в размере от 500 до 1000 рублей.
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