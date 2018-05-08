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Из-за импортозамещения могут сорваться два новых пуска с «Восточного» в этом году, предупредили на космодроме
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Из-за импортозамещения могут сорваться два новых пуска с «Восточного» в этом году, предупредили на космодроме 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Два запуска с космодрома «Восточный», запланированные на конец 2018 года под вопросом: спутники не поспевают за готовностью ракет. Об этом сообщил агентству
"Интерфакс"
источник на космодроме.
По его словам, 7 мая из Самары на космодром в Амурской области будут отправлены ракеты-носители «Союз 2.1а» и «Союз 2.1б», которые предназначены для запуска космических аппаратов «Канопус-В» номер 5 и 6, а также спутника «Метеор-М» 2-2.
"Так что ждем их прибытия на космодром. Однако запускаться они будут лишь по готовности полезной нагрузки. С учетом внедрения механизмов
импортозамещения, а также по ряду других причин возникли проблемы с графиком изготовления аппаратов, возможны задержки", — сказал источник.
Он сообщил, что до конца года с «Восточного», «скорее всего, удастся запустить лишь одну ракету, а не две, как планировалось ранее». «При увеличении отставания от графика, изучается возможность и вовсе перенести оба пуска на начало 2019 года. Однако решение пока не принято», — сказал источник.
При этом, по его словам, инфраструктура на космодроме «Восточный» готова выполнить запуски в штатном режиме. «Стартовый комплекс и сопутствующие сооружения исправны и работают штатно. С точки зрения инфраструктуры космодром готов осуществлять пуски по графику», — сказал он.
Ранее глава Роскосмоса Игорь Комаров отмечал, что первым на орбиту запустят «Метеор-М» 2-2, после этого в космос отправятся «Канопусы-В» 5 и 6.
Ранее с космодрома «Восточный» стартовали три ракеты-носителя.
Первый старт
самого дорогого космодрома
в мире состоялся 28 апреля 2016 года. В присутствии президента РФ Владимира Путина оттуда
успешно стартовала
ракета-носитель «Союз-2.1а» с тремя спутниками.
Затем 28 ноября 2017 года стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» 2-1. Этот запуск обернулся
провалом: разгонный блок «Фрегат» был выведен на заданную промежуточную орбиту, но позже стало известно, что «Метеор-М» 2-1 отсутствует на целевой орбите, а связи с ним нет.
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическими аппаратами «Канопус-В» 3 и 4 стартовала 1 февраля 2018 года, также с «Восточного». Спутники были
успешно выведены
на орбиты.
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