Живое море: на Мамаевом кургане собрались 200 тысяч волгоградцев

В День Победы на Мамаевом кургане встретились двести тысяч волгоградцев. Горожане поднимались по ступеням с портретами своих фронтовиков, иконами и хоругвями.

— Участники «Бессмертного полка» и крестного хода, зрители вечерней акции «Свет Великой Победы» и грандиозного салюта — 9 мая на Мамаев курган пришли двести тысяч горожан, — уточнили в пресс-службе региональной полиции. — Сорок тысяч волгоградцев прогулялись по центральной набережной, попав в «Прифронтовой лес» и на вечерний концерт.

Еще двадцать пять тысяч зрителей, занявших все свободные места и пытавшихся увидеть парад Победы из-за красных ограждений, волгоградские полицейские насчитали на площади Павших Борцов. В День Победы горожане проверили на прочность и новый стадион «Волгоград Арена» — финальная игра кубка России собрала на трибунах 40 тысяч 373 человека.

Интересно, что даже в пиковый сезон к индийскому Тадж-Махалу стягивается не больше 45 тысяч туристов в сутки. О том, как волгоградцы, побившие все туристические рекорды, отметили День Победы, читайте в нашей онлайн-трансляции.