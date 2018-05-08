8 мая на Мамаевом кургане стартует акция «Вахта Памяти-2018» 

8 мая в Волгограде на Мамаевом кургане стартует акция «Вахта Памяти— 2018», в которой участвуют отряды из регионов России и зарубежья.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального совета «Поисковое Движение России», в апреле и начале мая на местах боев Сталинградского сражения прошло 17 экспедиций, в рамках которых было обнаружено 465 бойцов и командиров Красной Армии. Часть из них уже похоронена в Иловлинском и Светлоярском районах. Имена 11 защитников уже установлены. Информация по другим найденным документам пока проверяется.
Отметим, кроме волгоградских поисковиков в работе участвовали отряды из Астраханской, Воронежской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской областей, Красноярского края, Башкортостана, Якутии, Татарстана, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Казахстана — всего более 500 человек.
Добавим, поисковые работы в Волгоградской области проходят в рамках проекта «Место поиска — Сталинград» на средства, выделенные в рамках президентского гранта. Отрядам выделили туристическую экипировку, инвентарь, оборудование, автомобили.