8 мая на Мамаевом кургане стартует акция «Вахта Памяти-2018»

8 мая в Волгограде на Мамаевом кургане стартует акция «Вахта Памяти— 2018», в которой участвуют отряды из регионов России и зарубежья.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе регионального совета «Поисковое Движение России», в апреле и начале мая на местах боев Сталинградского сражения прошло 17 экспедиций, в рамках которых было обнаружено 465 бойцов и командиров Красной Армии. Часть из них уже похоронена в Иловлинском и Светлоярском районах. Имена 11 защитников уже установлены. Информация по другим найденным документам пока проверяется.