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После праздничного салюта белгородцев развезут по домам 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
После фейерверка 9 Мая общественный транспорт будет работаться в усиленном режиме, сообщила пресс-служба мэрии Белгорода.
После 22.00 из центра города можно будет уехать на троллейбусах:
№ 1 «Аэропорт — ж/д вокзал» от остановки «Кинотеатр Победа» по ул. Преображенской;№ 4 «Ж/д вокзал — аэропорт» от остановки «Госбанк» по пр-ту Славы;№ 5 «Ж/д вокзал — улица Железнякова» от остановки «Улица Попова» по ул. Преображенской;№ 8 «БГТУ — аэропорт» от остановки «Свято-Троицкий бульвар» по пр-ту Б. Хмельницкого с отправлением в Северный район города и в район Харьковской горы.
На автобусах:
№7 «Аэропорт — БГТУ» от остановки «Свято-Троицкий бульвар» по пр-ту Б. Хмельницкого с отправлением в Северный район города и в район Харьковской горы;№ 15 «Аэропорт — школа № 43» от остановки «Свято-Троицкий бульвар» по пр-ту Б. Хмельницкого с отправлением в Северный район города и в район Харьковской горы;№ 17 «Аэропорт — улица Конева» от остановки «Свято-Троицкий бульвар» по пр-ту Б. Хмельницкого с отправлением в Северный район города и в район Харьковской горы;№ 21 «Универмаг „Белгород“ — витаминный комбинат» от остановки «Универмаг „Белгород“ в район Крейды;№ 33 „Гриневка — улица Королева — бульвар Юности“ от остановки „Универмаг „Белгород“ по улице Попова в район Харьковской горы и в сторону Гриневки;№41-а „Рынок „Салют“ — „Спутник“ от остановки „Свято-Троицкий бульвар“ по пр-ту Б. Хмельницкого в район Харьковской горы;№ 43 „Ячнево — улица Есенина“ от остановки „Свято-Троицкий бульвар“ по пр-ту Б. Хмельницкого в район Харьковской горы и в Северный район города;№ 102 “Энергомаш — п. Майский“ от остановки „Свято-Троицкий бульвар“ по пр-ту Б. Хмельницкого в п. Майский;№ 120 „п. Дубовое — Гриневка“ с отправлением от остановок „Свято-Троицский бульвар“ по пр-ту Б. Хмельницкого в сторону Гриневки и п. Дубовое.
С 22.00 до 23.00 9 мая будет запрещен проезд:
по проспекту Славы от проспекта Б. Хмельницкого до улицы Н. Чумичова, по улице Преображенская от улицы Н. Чумичова до проспекта Б. Хмельницкого, по улице Попова от Белгородского проспекта до проспекта Славы.
Напомним, что 9 мая в Белгороде перекроют 12 улиц.
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