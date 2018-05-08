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На трех вокзалах столицы исполнят военные песни
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На трех вокзалах столицы исполнят военные песни 

Управа района Южное Бутово 1 час назад
Фото: Управа района Южное Бутово
Как сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы, на трех вокзалах столицы 9 мая 2018 г. можно будет услышать песни о Великой Отечественной войне.
9 мая на трех столичных вокзалах пройдут живые концерты музыкальных коллективов, которые исполнят песни о Великой Отечественной войне. Концерты пройдут на Белорусском, Рижском и Казанском вокзалах. На концертных площадках установят большие экраны, где будет идти online-трансляция Парада Победы на Красной площади и праздничного вечернего салюта.
Главную сцену оборудуют на Белорусском вокзале столицы, так как на него прибывали составы с советскими воинами-победителями, взявшими Берлин.
С 18:00 до 20:00 там выступит с сольным концертом актер театра и кино Игорь Миркубанов, а с 20:00 до 22:00 можно будет послушать военные песни в исполнении «Хора Турецкого» и женского коллектива Soprano.
Также Soprano выступит на Рижском вокзале с 8:05 до 8:45 и на Казанском вокзале с 16:00 до 17:00, где сначала (с 15:00 до 16:00) мелодии из песен военных лет исполнит оркестр МЧС России.
Фото взято: https://kudamoscow.ru/uploads/d6d56c2431bf91ca15669379bb34b12a.jpg
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