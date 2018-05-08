Первое в Хабаровском крае кафе на ДВ-гектаре будет расширяться

В Вяземском районе Хабаровского края первая попытка развить бизнес в сфере общепита на дальневосточных гектарах признана успешной. Открытое в конце лета придорожное кафе «До полного» в селе Отрадное не только стало популярным среди автомобилистов и местных жителей, но и будет расширяться. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Агентство рассказывало, что хабаровчанин Владимир Хлапов стал первым владельцем дальневосточного гектара, который зарегистрировал право собственности на объект недвижимости на участке. Кафе в своём родном селе Отрадное он построил всего лишь за три месяца. Благодаря удобному расположению участка на самом краю оживлённой трассы Хабаровск Владивосток дела у Хлапова пошли.

— Помимо русской кухни, он открыл узбекскую кухню, что очень востребовано жителями Вяземского. А еще стал предлагать такую услугу, как еда на вынос, чего у нас раньше не было, — рассказала глава Вяземского района Ольга Мещерякова.

Связаться с самим Владимиром Хлаповым при подготовке этого материала не удалось. В кафе объяснили, что он находится в командировке и, скорее всего, летит в самолёте. Однако его сотрудники поделились тем, чего удалось достичь почти за год освоения дальневосточного гектара.

— У нас теперь не только останавливаются люди, кто едет по трассе Хабаровск — Владивосток, но и много местных заказывают столики, из Вяземского приезжают, — поделилась в телефонном разговоре с корреспондентом ИА «Хабаровский край сегодня» сотрудница общепита. — Мы наняли на работу курьера. Организовали доставку наших фирменных блюд. Если среди хабаровчан Зоевка в районе имени Лазо славится своими чебуреками, то нашим фирменным блюдом стал шашлык. Готовим по особому рецепту на свежем воздухе в специальном мангале. Уже появились постоянный клиенты, кто специально едет в Отрадное попробовать наш шашлык.

В планах владельца придорожного кафе «До полного» расширить его территорию. Рядом со своим участком Владимир Хлапов оформил ещё четыре гектара на своих родственников. На этих землях он рассчитывает обустроить зону отдыха с кемпингом и гостиницей, открыть автосервис.

Администрация Вяземского муниципального района включила проект Владимира Хлапова в программу поддержки малого и среднего бизнеса. Это даст ему возможность возместить до 70% затрат на строительство новых объектов.

Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», в регионе продолжается активное освоение дальневосточных гектаров. Появилось даже общественное движение «Мы-гектарщики», участники которого делятся опытом обустройства на бесплатных участках, ищут «узкие» места в законодательстве и добиваются их устранения.