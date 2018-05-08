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ЧС объявлена из-за провала канализационного коллектора в Бердске
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ЧС объявлена из-за провала канализационного коллектора в Бердске 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Сложившуюся ситуацию VN.ru прокомментировала замглавы администрации по ЖКХ и сопредседатель комиссии по ЧС Лариса Степанова.
— Произошло обрушение самотечного коллектора, который является единственным для канализования стоков от микрорайона. Подобная ситуация была и в прошлом году. Пахнет там, конечно, очень плохо, жители жалуются. Режим ЧС позволяет приступить к устранению аварийной ситуации незамедлительно, избежав конкурсной процедуры. Работы по устранению уже начаты, ответственный за устранение — руководитель управления капитального строительства Алексей Егошин. Он уже назначил подрядчика работ — организацию СУ-40. Пока сложно сказать, сколько времени понадобится на ремонтные работы. Сегодня начато вскрытие верха трубы, а что под землей, мы пока не знаем. Все ремонтные работы проводятся без отключения воды.
Лариса Степанова отметила, что работы по ремонту коллектора делятся на две составляющие. Верхнюю часть коллектора, 316 метров, — на пересечении улицУшакова и Советская — будут менять на областные деньги (выделен 31 миллион). А свежий провал, который расположен ближе к улице Островского, будет ремонтироваться за счет средств местного бюджета. Степанова подчеркнула, что решение об объявлении ЧС принято областной комиссией по чрезвычайным ситуациям, которая уже побывала на месте провала.
Обрушения асфальтового покрытия на этой улице случаются с завидной регулярностью в последние четыре года. С каждым годом площадь провалов становится все значительней. Очевидно, что исправить ситуацию временные меры не могут, необходимо полностью менять прогнившую канализацию.
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