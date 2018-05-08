Посетители павильона «Макет Москвы» 9 мая смогут увидеть светотехническое представление

В День Победы посетители «Макета Москвы» увидят уникальное светотехническое шоу, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

Сергея Левкина. «Только один день — 9 мая — посетители павильона «Макет Москвы» на ВДНХ смогут посмотреть уникальное светотехническое шоу, посвященное празднику Великой Победы. Светотехническое представление построено на контрасте. Вначале посетителям предложат перенестись в солнечное утро 22 июня 1941 г. Сообщение о начале Великой Отечественной войны и кадры архивной кинохроники будет сопровождать надвигающаяся на город тьма, а единственный светлым пятном на макете останется Кремль», — приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики Москвы

По словам С. Левкина, стихи и песни военных лет будут символизировать долгий путь к Победе, а макет в это время будет попеременно находиться то во власти света, то во власти тьмы. «Весть о Победе город встретит волнами света и знаменитой песней „День Победы“. А затем на макете отразятся вспышки праздничного салюта», — добавил он.

Руководитель департамента уточнил, что продолжительность светотехнического шоу составит около четырех минут. Оно будет демонстрироваться в начале каждого часа с 12:00 до 18:00. В дальнейшем светотехническое шоу, посвященное Дню Победы, планируется сделать постоянным.

На сегодняшний день в павильоне «Макет Москвы» демонстрируется три светотехнических шоу: «Мегаполис Москва» (в 12:00, 16:00 и 18:00), «Времена года» (в 13:00 и 15:00) и «Архитектурные стили Москвы» (в 14:00 и 17:00).

На данный момент площадь макета составляет 370 кв. м. На нем разместилось 19 тыс. 843 здания центральной части города. На северо-востоке экспозиция заканчивается площадью трех вокзалов, на востоке — территорией завода «Серп и молот», на юго-западе — Московским дворцом молодежи, а на западе — Белорусским вокзалом. Масштаб модели — 1:400. Ее главные особенности — детализация и рельефность: куранты на Спасской башне бьют в положенное время, а на зданиях воссозданы барельефы и панно. Строения оснащены управляемой интерактивной системой подсветки. Завершить все работы по макету планируется до 2020 г. Площадь арт-объекта составит 925 кв. м.