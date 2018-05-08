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Генпрокуратуру призвали не заводить дело на ресторатора из-за покупки GPS-трекеров
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Генпрокуратуру призвали не заводить дело на ресторатора из-за покупки GPS-трекеров 

RT на русском 1 час назад
Правозащитники обратились в Генпрокуратуру с просьбой взять на особый контроль ход доследственной проверки в отношении основателя одного из московских интернет-ресторанов Артёма Лаптева, подозреваемого в незаконном обороте шпионских устройств. Соответствующее обращение направлено в ГП представителями Межрегиональной общественной организации «Коллективная защита».
Как отмечают правозащитники, Лаптев купил в Китае GPS-трекеры для своих курьеров. Их предполагалось использовать с ведома сотрудников, однако следователи увидели в действиях бизнесмена признаки преступления по ст. 138.1 УК («Незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).
«Отсутствие состава преступления и какого-либо преступного умысла в действиях Лаптева очевидно. Поэтому мы просим Генпрокуратуру взять ситуацию на контроль в целях недопущения возбуждения в отношении предпринимателя уголовного дела», — говорится в обращении.
В беседе с RT Лаптев подчеркнул, что заказывал трекеры не для того, чтобы шпионить за курьерами, а чтобы клиенты сервиса могли отслеживать заказы.
Подробнее — в материале RT.
RT на русском: последние новости
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