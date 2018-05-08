Политический бомонд Зауралья возложил венки и цветы

Праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Великой Победы входят в Курганской области в апогей.

Сегодня, 8 мая в Кургане прошла торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню Мемориального комплекса воинов-курганцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, и к памятнику нашему земляку — Герою Советского Союза Михаилу Степановичу Шумилову

Как сообщает пресс-служба Курганской областной думы, в мероприятии приняли участие Губернатор области Алексей Кокорин , Председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов , депутаты зауральского парламента, члены Правительства области, руководители города Кургана, ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций.

На фронтах Великой Отечественной войны сражались более 220 тысяч наших земляков. 117 тысяч зауральцев не вернулись из боя. Участники церемонии почтили Минутой молчания память героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашего Отечества.

Сегодня, как ранее писало ИА «Уральский меридиан», вечером в Кургане пройдет традиционная акция «Свеча памяти». 9 мая по площади им. Ленина пройдет парад, который начнется в 10 часов, после прохождения его колонн на центральную площадь выдут участники «Бессмертного полка». Курган принимает участие в акции с 2013 года, в этом году ожидается, что в колонне пройдет более 16 тысяч курганцев.

Фото пресс-службы Курганской областной думы