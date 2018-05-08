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Рабочие на мосту приступили к «сборке» второго тротуара
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Рабочие на мосту приступили к «сборке» второго тротуара 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Рабочие фирмы-подрядчика начали восстанавливать тротуар на мосту через Волгу, сообщает городская администрация.
Они уже приступили к монтажу плит и барьерного ограждения.
Напомним, что второй этап ремонта стартовал 1 апреля. За это время подрядчик успел смонтировать судовую сигнализацию, разобрать перила и барьерное ограждение, демонтировать тротуарные плиты и опоры освещения.
Сейчас продолжаются работы по устройству гидроизоляции подтротуарного пространства, демонтаж слабого бетона на опорах, монтаж водоотводных лотков.
В течение недели должны начаться работы на проезжей части моста.
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