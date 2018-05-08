Рабочие на мосту приступили к «сборке» второго тротуара

Рабочие фирмы-подрядчика начали восстанавливать тротуар на мосту через Волгу, сообщает городская администрация.

Они уже приступили к монтажу плит и барьерного ограждения.

Напомним, что второй этап ремонта стартовал 1 апреля. За это время подрядчик успел смонтировать судовую сигнализацию, разобрать перила и барьерное ограждение, демонтировать тротуарные плиты и опоры освещения.

Сейчас продолжаются работы по устройству гидроизоляции подтротуарного пространства, демонтаж слабого бетона на опорах, монтаж водоотводных лотков.

В течение недели должны начаться работы на проезжей части моста.