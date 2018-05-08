Бывший главврач уинской больницы обжаловал штраф за агитацию на митинг

Бывший главврач уинской районной больницы Дмитрий Барановский был оштрафован в марте на десять тысяч рублей за митинг против сокращения врачей в районной больнице. Он обратился в краевой суд и отменил решение о штрафе.

Санкционированный митинг для привлечения внимания к проблемам районной больницы прошел у администрации Уинского района в середине февраля 2018 года. Участники выступили против переезда больницы, закрытия роддома и отделения гинекологии, а также против сокращения врачей и койко-мест.

— Больницей накоплена кредиторская задолженность с 3,5 миллионов до 12 миллионов рублей с августа по декабрь 2017 года, — рассказывал 59.ru организатор митинга Дмитрий Барановский. — Также закрывается роддом и отделение гинекологии, на месте которых теперь будет лаборатория, отделение стоматологии и психиатра. А ближайший роддом находится в 100 километрах в Кунгуре

На акцию протеста пришли более 80 человек. Сразу после митинга Дмитрия Барановского задержали и составили на него два административных протокола за незаконную агитацию. В марте Ординский районный суд оштрафовал бывшего главврача на десять тысяч рублей.

После митинга история Дмитрия Барановского попала в СМИ. В частности, о проблемах уинской больницы рассказала «Новая газета». При этом бывший главврач обратился в краевой суд и обжаловал решение о штрафе. 7 мая краевой суд отменил постановление о штрафе в связи с грубыми процессуальными нарушениями при составлении административного протокола.

— Я рад что справедливость хоть и частично, но восторжествовала, — рассказал 59.ru Дмитрий Барановсикй. — К сожалению, судебная система, особенно в сельских территориях, далеко не совершенна и защищает не права граждан, а смотрит на них зачастую как на виновных во всех «Смертных грехах». Я привык бить в одну точку будь то история с Уинской ЦРБ или судебные разбирательства.

Ранее в Кочевской ЦРБ, где в начале февраля в туалете нашли бланки с данными пациентов, сменился главврач.