Новоржевская администрация не оплатила подрядчику капремонт теплосетей

Прокуратура Новоржевского района провела проверку соблюдения требований федерального законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, в нарушение требований действующего законодательства администрацией Новоржевского района с 2016 года не произведена оплата по выполненному контракту с ООО «Газстрой» на выполнение работ по капитальному ремонт тепловых сетей в г. Новоржев на общую сумму более 270 тыс. рублей.

В этой связи прокурором района в адрес главы муниципального образования внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, имеющаяся задолженность по выполненному муниципальному контракту погашена в полном объеме.

Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.