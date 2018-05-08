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Новоржевская администрация не оплатила подрядчику капремонт теплосетей
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Новоржевская администрация не оплатила подрядчику капремонт теплосетей 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Прокуратура Новоржевского района провела проверку соблюдения требований федерального законодательства о защите прав субъектов предпринимательской деятельности.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, в нарушение требований действующего законодательства администрацией Новоржевского района с 2016 года не произведена оплата по выполненному контракту с ООО «Газстрой» на выполнение работ по капитальному ремонт тепловых сетей в г. Новоржев на общую сумму более 270 тыс. рублей.
В этой связи прокурором района в адрес главы муниципального образования внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.
Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, имеющаяся задолженность по выполненному муниципальному контракту погашена в полном объеме.
Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
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