Оленья упряжка может стать участником парадных шествий на Ямале

"В память о подвигах земляков мы предложили патриотический проект — включить в состав транспортной колонны на параде Победы оленью упряжку с каюром. Этот проект поддержали в администрации Салехарда , надеемся, он найдет отклик и в других районах Ямала", — приводятся в сообщении слова представителя губернатора Ямала в Тазовском районе Леонида Худи, первого председателя союза оленеводов Ямала, возглавлявшего общественную организацию с 2002 по 2017 год.

Второго мая оленеводческая бригада АО «Салехардагро» организовала небольшой пробег на оленьих упряжках с копией Знамени Победы по маршруту, проходящему в районе автотрассы «Салехард — Аксарка». Акция, названная «Бессмертный аргиш» и организованная региональным союзом оленеводов, вызвала живой отклик у жителей округа.

По словам Худи, главной целью краснознаменного оленьего пробега было напомнить ямальцам о том, что в годы Великой Отечественной войны оленетранспортные подразделения внесли значительный вклад в Победу. Оленей часто использовали не только для транспортировки раненых и доставки военных грузов, но и при заброске разведчиков в тыл врага, для вывоза подбитых самолетов и их экипажей, для поддержки связи с пограничниками.

"Отрадно, что оленеводы сами изъявили желание поучаствовать в такой акции, тем самым почтили память предков, которые воевали за свой край, за свою Родину. Надеемся, что данная акция станет традиционной. Сохраняя память о своих предках, мы делаем их бессмертными", — цитирует ямальское правительство слова исполнительного директора союза оленеводов Ямала Тимура Акчурина.

Акция «Бессмертный аргиш» организована в рамках регионального проекта «Знамя Победы», который реализуется в целях патриотического воспитания молодежи, установления преемственности поколений, сохранения памяти об исторических событиях Великой Отечественной войны, уточняют власти.

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