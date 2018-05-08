На Ямале оленью упряжку включат в парадное шествие 9 Мая 

Акция «Бессмертный аргиш» может стать традиционным ямальским проектом к 9 Мая. Союз оленеводов Ямала предложил включить оленью упряжку с каюром в состав транспортной колонны на параде Победы, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.
«Отрадно, что оленеводы сами изъявили желание поучаствовать в такой акции, тем самым почтили память своих предков, которые воевали за свой край, за свою Родину. Надеемся, что данная акция станет традиционной. Сохраняя память о своих предках, мы делаем их бессмертными», — пояснил исполнительный директор Союза оленеводов Ямала Тимур Акчурин.
Как отметил представитель губернатора Ямала в Тазовском районе, первый председатель Союза оленеводов Ямала Леонид Худи, целью пробега является напомнить о том, что в годы Великой Отечественной войны оленетранспортные подразделения внесли значительный вклад в победу. Оленей использовали для отправки раненых и доставки военных грузов, при заброске разведчиков в тыл врага, для вывоза подбитых самолетов и их экипажей и для поддержки связи с пограничниками.
«В память о подвигах земляков мы предложили еще один патриотический проект — включить в состав транспортной колонны на параде Победы оленью упряжку с каюром. Этот проект поддержали в администрации Салехарда, надеемся, он найдёт отклик и в других районах Ямала», — отмечает Леонид Худи.
Фото Евгения Поторочина