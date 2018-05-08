Челябинскую мэрию оштрафовали за отсутствие дотаций на перевозку льготников в маршрутках

Власти Челябинска с 2012 года не определили, как и в каком транспорте социальной картой можно оплачивать проезд, где пополнять её и как затем распределять средства между перевозчиками. За это антимонопольная служба оштрафовала городскую администрацию на 200 тысяч рублей.

Ввести новую автоматизированную систему оплаты проезда администрация Челябинска решила шесть лет назад. Заказчиком изготовления модернизированного транспортного приложения социальной карты чиновники определили МУП «Служба организации движения». На это в УФАС пожаловалась компания «Уралинфотек». Рассмотрев дело, антимонопольная служба в 2013 году признала, что администрация ограничила конкуренцию, и предписала отменить постановление о модернизации приложения соцкарты челябинцев.

Получилось, что скидки на проезд для пенсионеров и других льготников возможны только на муниципальных маршрутах, что, по мнению УФАС, дискриминирует частный маршрутный бизнес.

— Постановление было отменено, — рассказала пресс-секретарь Челябинского УФАС России Наталья Мартынюк. — Но торги по выбору автоматизированной системы учёта оплаты услуг по перевозке льготной категории пассажиров так и не прошли. Более того, выбранная МУП «Служба организации движения» система оплаты проезда продолжала работать, а предприятие выдавало и оформляло социальные карты. То есть муниципальному предприятию были созданы преимущественные условия работы.

В 2015 году «Службу организации движения» признали нарушителем антимонопольного законодательства при совмещении функций органов местного самоуправления по оформлению и выдаче социальных карт. Администрации и предприятию предписали устранить нарушения.

— «Служба организации движения» предписание исполнила, а администрация — нет, за что была оштрафована на 100 тысяч рублей, — продолжает Наталья Мартынюк. — В апреле 2018 года администрация Челябинска, несмотря на предписание 2015 года, продлила контракт с единственным поставщиком — МУП «Служба организации движения». А то, как и в каком транспорте социальной картой можно оплачивать проезд, где её пополнять и как затем распределять средства между перевозчиками, до сих пор не определено. За это горадминистрация вновь оштрафована, но уже на 200 тысяч рублей.