Скандально известный уральский депутат задолжал за коммунальные услуги

Депутат Екатеринбургской городской думы Евгений Боровик вновь оказался под присмотром регионального управления Федеральной службы судебных приставов. В этот раз городской парламентарий не оплатил услуги ЖКХ, сообщает во вторник, 8 мая, «АиФ-Урал»

Информация о взыскания долга с уральского депутата появилась в базе данных УФССП России по Свердловской области . Согласно открытым данным, Евгений Боровик задолжал 13 615 рублей. «Задолженность по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи», — сообщается на официальном сайте судебных приставов.

Судебное решение в отношении депутата было вынесено от 24 апреля 2018 года в судебном участке №7 Кировского районного суда Екатеринбурга . Напомним, что скандально известный городской парламентарий не в первый раз попадает под надзор исполнительного ведомства. В феврале прошлого года судебные приставы разыскивали депутата за непредоставление финансового отчета за две избирательные кампании на общую сумму более 40 тысяч рублей.

В последнее время Евгений Боровик появляется в информационной повестке довольно часто и, в основном, по различным скандальным поводам. Например, в этом году в отношении депутата чуть не возбудили уголовное дело из-за оскорблений в социальных сетях кандидата на выборах президента РФ Ксении Собчак . Однако экспертиза не признала слова Евгения Боровика оскорблением.

К слову, парламентарий на протяжении нескольких лет не появляется на заседаниях городской думы, но при этом продолжает получать заработную плату. При этом Евгений Боровик большую часть времени проводит за границей, где открыл гостиничный бизнес. Однако, судя по его последним сообщениям в социальных сетях, сейчас депутат находится на родине.