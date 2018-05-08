AP: русские хакеры выдавали себя за «киберджихадистов», угрожая женам американских военных

Агентство Associated Press утверждает, что обнаружило доказательства того, что в истории трехлетней давности с угрозами со стороны хакерской группировки CyberCaliphate сторонников "Исламского государства" (ИГ) * в действительности замешаны российские хакеры. Именно они выдавали себя за «киберджихадистов» и угрожали женам американских военных.

Как говорится в статье, опубликованной на сайте

агентства, мишенями хакеров стали пять женщин. Жены военных в феврале 2015 года получили угрожающие сообщения, в которых говорилось, что хакеры, действующие под флагом ИГ*, проникли в их компьютеры и телефоны и знают все о них, об их мужьях и детях. Хакеры угрожали расправиться с семьями военных.

По данным AP, первоначально подозрение пало на сторонников ИГ*, однако теперь обнаружены доказательства того, что женщин атаковала та же российская группа хакеров, которая вмешивалась в американские выборы и похитила электронные письма из почты главы президентской кампании Хиллари Клинтон Джона Подесты . Осенью 2016 года организация WikiLeaks опубликовала эти письма из взломанного почтового ящика Подесты.

Сообщения об атаке «киберджихадистов» на жен военных породили тревожные обсуждения инцидента и подтолкнули интернет-троллей к провокационной деятельности во время президентской гонки в США

О связях между CyberCaliphate и российской хакерской группировкой Fancy Bear сообщалось и раньше, однако прежде не звучали подозрения о причастности русских хакеров к инциденту с угрозами женам военных. Женщины до сих пор были убеждены, что стали мишенями для атак со стороны сторонников ИГ*. Они признались, что испытывали сильный страх, так как считали, что исламисты могут исполнить угрозы и расправиться с их семьями.

Журналисты АР установили, что хакеры из Fancy Bear пытались проникнуть в почтовые ящики жен военных именно в тот период, когда появились угрозы от CyberCaliphate. Такие данные агентство получило от компании Secureworks, занимающейся кибербезопасностью.

Как отмечает AP, связанные с Россией интернет-тролли во время президентской кампании намеренно сеяли дезинформацию и нагнетали обстановку, раздувая как реальную исходящую от исламистов угрозу.

AP не нашло связи между CyberCaliphate и «Агентством интернет-исследований», известным как «фабрика троллей», но отмечает, что они преследуют одинаковые цели: держать общественность в напряжении при помощи сообщений об угрозе, исходящей от радикального ислама. В частности, выбрав мишенями жен военных, хакеры гарантировали максимальное освещение истории в прессе.

В июне прошлого года в опубликованном Пентагоном

докладе

"Военная мощь России", говорилось, что Москва рассматривает контроль за информационной сферой как основную задачу в противостоянии с соперниками. Россия, говорилось в докладе, активно использует взламывание аккаунтов в соцсетях для получения информации с целью дискредитации или фальсификации данных.

В Пентагоне указывали, что российская разведка маскируется под активные хакерские группировки. Также в докладе говорилось о связи группы CyberCaliphate с российскими военными хакерами. В частности, эта группа провела взлом французской телестанции TV5 Monde в начале 2015 года. Те же хакеры взломали ленту Twitter Центрального командования США, отмечалось в докладе.

*"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ.