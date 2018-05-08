AP: русские хакеры выдавали себя за «киберджихадистов», угрожая женам американских военных 

Агентство Associated Press утверждает, что обнаружило доказательства того, что в истории трехлетней давности с угрозами со стороны хакерской группировки CyberCaliphate сторонников "Исламского государства" (ИГ) * в действительности замешаны российские хакеры. Именно они выдавали себя за «киберджихадистов» и угрожали женам американских военных.
Как говорится в статье, опубликованной на сайте
агентства, мишенями хакеров стали пять женщин. Жены военных в феврале 2015 года получили угрожающие сообщения, в которых говорилось, что хакеры, действующие под флагом ИГ*, проникли в их компьютеры и телефоны и знают все о них, об их мужьях и детях. Хакеры угрожали расправиться с семьями военных.
По данным AP, первоначально подозрение пало на сторонников ИГ*, однако теперь обнаружены доказательства того, что женщин атаковала та же российская группа хакеров, которая вмешивалась в американские выборы и похитила электронные письма из почты главы президентской кампании Хиллари Клинтон Джона Подесты. Осенью 2016 года организация WikiLeaks опубликовала эти письма из взломанного почтового ящика Подесты.
Сообщения об атаке «киберджихадистов» на жен военных породили тревожные обсуждения инцидента и подтолкнули интернет-троллей к провокационной деятельности во время президентской гонки в США.
О связях между CyberCaliphate и российской хакерской группировкой Fancy Bear сообщалось и раньше, однако прежде не звучали подозрения о причастности русских хакеров к инциденту с угрозами женам военных. Женщины до сих пор были убеждены, что стали мишенями для атак со стороны сторонников ИГ*. Они признались, что испытывали сильный страх, так как считали, что исламисты могут исполнить угрозы и расправиться с их семьями.
Журналисты АР установили, что хакеры из Fancy Bear пытались проникнуть в почтовые ящики жен военных именно в тот период, когда появились угрозы от CyberCaliphate. Такие данные агентство получило от компании Secureworks, занимающейся кибербезопасностью.
Как отмечает AP, связанные с Россией интернет-тролли во время президентской кампании намеренно сеяли дезинформацию и нагнетали обстановку, раздувая как реальную исходящую от исламистов угрозу.
AP не нашло связи между CyberCaliphate и «Агентством интернет-исследований», известным как «фабрика троллей», но отмечает, что они преследуют одинаковые цели: держать общественность в напряжении при помощи сообщений об угрозе, исходящей от радикального ислама. В частности, выбрав мишенями жен военных, хакеры гарантировали максимальное освещение истории в прессе.
В июне прошлого года в опубликованном Пентагоном
докладе
"Военная мощь России", говорилось, что Москва рассматривает контроль за информационной сферой как основную задачу в противостоянии с соперниками. Россия, говорилось в докладе, активно использует взламывание аккаунтов в соцсетях для получения информации с целью дискредитации или фальсификации данных.
В Пентагоне указывали, что российская разведка маскируется под активные хакерские группировки. Также в докладе говорилось о связи группы CyberCaliphate с российскими военными хакерами. В частности, эта группа провела взлом французской телестанции TV5 Monde в начале 2015 года. Те же хакеры взломали ленту Twitter Центрального командования США, отмечалось в докладе.
*"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ.