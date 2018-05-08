В Общественной палате Краснодарского края обсудили строительство нового Яблоновского моста. На встрече в очередной раз напомнили о проблеме путепровода между Краснодарским краем и Адыгеей, который уже давно не справляется с потоком машин, ежегодно возрастающим в летний период, что приводит к огромным пробкам. При этом грузовикам уже давно запрещён проезд по путепроводу.
Реконструкция моста всех проблем не решит — нужен новый. Как рассказал первый заместитель министерства транспорта и дорожного хозяйства региона Андрей Коновалов, существует проект нового моста, уже проведена экспертиза, решаются вопросы, связанные с отводом земли по берегам реки Кубань.
В итоге участники совещания договорились объединить усилия и совместно продвигать планируемое строительство. Необходимо добиваться придания Яблоновскому мосту федерального статуса — именно такой должна быть дорога, соединяющая два субъекта РФ. В планах общественников — предложить «Росавтодору» включить новый Яблоновский мост в одну из федеральных программ.